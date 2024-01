"Traffico notevolmente diminuito. Per noi è una boccata d’ossigeno"

I residenti del centro storico tirano un sospiro di sollievo e una boccata d’aria buona. "Le condizioni da quattro mesi a questa parte, da quando è stata introdotta l’estensione della Ztl, sono notevolmente migliorate – spiega Guido Prati, imprenditore e tra i promotori del comitato di cittadini (guidato da Emanuela Rocco) che sin dall’inizio ha sostenuto la scelta dell’Amministrazione comunale.

"In questo modo si è eliminato il traffico su Corso Garibaldi – continua Prati – evitando ai ‘furbetti’ che attraversavano il centro per tagliare fuori la circonvallazione cercando di non imbottigliarsi". Prati poi risponde implicitamente, con un’attenta disamina generale, ai commercianti che chiedono l’eliminazione o alcune modifiche all’estensione. "Senza alcuna polemica, dal mio punto di vista, credo che i negozi siano come prima. Non li trovo diversi rispetto alla fase antecedente alla rivoluzione della Ztl. I problemi del commercio c’erano già e non dipendono certo dalla zona a traffico limitato. Certo è – e su questo sono con loro – che se il Comune chiude e basta, non portando iniziative si danneggia tutto il centro storico, commercianti e residenti", conclude Prati.

dan. p.