Tutta la comunità in lutto per Cucchiarini

E’ stato forte l’abbraccio dei compaesani verso i familiari di Lanfranco Cucchiarini, pensionato di 74 anni, vittima di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza nel Salernitano, in una piscina dell’Olimpia Cilenti Resort ad Ascea affacciato sul mare. Il decesso è avvenuto lunedì pomeriggio e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile, nonostante il tempestivo soccorso sanitario.

Ieri notte il feretro è stato trasferito nella sua abitazione a Rolo, dove fino al primo pomeriggio sono stati numerosi gli amici e conoscenti che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’ex ingegnere, docente e assessore comunale. A portare il cordoglio di tutta la comunità locale è stato il sindaco Ruggero Baraldi: "Siamo addolorati per questa improvvisa perdita. Ci stringiamo attorno ai familiari di Lanfranco, che ricordiamo come persona che si era sempre messa a disposizione degli altri e del paese". Nel pomeriggio era previsto il funerale in forma strettamente privata, con una benedizione religiosa prima del trasferimento del feretro per la cremazione. Nel lutto la moglie Vera Predieri, che era con lui al momento del malore in vacanza, i figli Antonio (avvocato), Giusto (attore emergente), altri parenti.

Antonio Lecci