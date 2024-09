Un "duello" a colpi di discodance tra i dj di Marabù e Picchio Rosso

L’autunno della discomusic comincia dalla sala Esmeraldo del Ctl di Bagnolo, con una sfida tra storici dj di mitiche discoteche emiliane.

Si rinnova il "duello" a colpi di ritmo e discodance tra il Marabù di Villa Cella e il modenese Picchio Rosso, rappresentati per l’occasione da Bonvi (foto a sinistra) e Luca Zanarini (foto a destra). Un modo per rievocare i successi della scorsa estate, ricca di fermenti musicali ma in gran parte rimasti legati alle atmosfere degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Un periodo in cui erano in voga le mega discoteche come il Marabù e il Picchio Rosso, punto di riferimento di migliaia di giovani dell’epoca. E ora la sfida tra questi due locali da ballo, rappresentati dagli storici dj, si ripresenta sabato 28 settembre al Ctl di Bagnolo, con protagonisti in consolle degli artisti che in coppia e singolarmente hanno animato e movimentato decine di notti con grande partecipazione di pubblico, di tutte le età.

Lo storico deejay del Marabù e lo storico deejay del Picchio Rosso tornano insieme per inaugurare la "stagione indoor" con una serata all’insegna della buona cucina, con una cena preparata dalle rezdore bagnolesi, a cui si aggiungeranno, tra aneddoti e sorprese, le hit della dancemusic proposte dai dj.

ð337-584000. Considerato il successo ottenuto dalle sfide musicali precedenti, ci si aspetta un nuovo "tutto esaurito" per sabato sera alla sala Esmeraldo, con la cena ma soprattutto un dopocena davvero tutto da ballare.

Antonio Lecci