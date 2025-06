"Un sistema intero da ripensare"

Secondo Manuela Farri, il rincaro peserà soprattutto sulle varie attività commerciali: "Avevo un’attività di ristorazione qualche anno fa e già prima mi ricordo che era tosta venirne a capo con tutte le spese, chissà adesso quanto sarà dura con l’aumento di praticamente tutti i costi. La logica che governa tutto il sistema è da rivedere".

Non è però da sottovalutare lo sforzo che devono affrontare le famiglie: "Chi ha dei bambini fa fatica, lo sappiamo tutti. Per calcolare la Tari poi tengono conto della metratura della casa, ma considerando tutta la superficie calpestabile, che secono me è sbagliato. Credo proprio che il calcolo in sè sia da sistemare".