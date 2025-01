Una lampada all’avanguardia per l’Oculistica

Terza donazione per il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a conclusione dell’iniziativa benefica organizzata da Nicole Ferrarini in memoria della mamma Graziella Azzolini Ferrarini. Dopo le importanti donazioni a favore dei reparti di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva e della Radioterapia Oncologica, si è inaugurato l’ultimo dispositivo donato da Nicole e i suoi sponsor al Reparto di Oculistica, frutto dell’iniziativa benefica organizzata lo scorso 25 settembre.

Si tratta di una lampada a fessura. La lampada è lo strumento diagnostico più importante per gli ambulatori oculistici, la vera e propria base dell’esame obiettivo oculistico: la qualità e l’affidabilità dello strumento è fondamentale per lo svolgimento dell’attività ambulatoriale oculistica. La lampada donata, la RS5000, è il top di gamma del produttore Giapponese Rexxam, ed è dotata di caratteristiche tecniche all’avanguardia che la posizionano tra le migliori in commercio. È inoltre predisposta per un sistema di acquisizione immagini digitale con software dedicato, che potrà essere implementato in seguito.

La generosa donazione ricevuta, permetterà di dotare gli ambulatori di Oculistica Pediatrica (SC di Oculistica) e di Genetica Oculare (ambulatorio condiviso della SC di Genetica Medica e della SC Oculistica) di un secondo box di visita autonomo, venendo incontro alle necessità dettate dal numero di pazienti sempre più elevato che accede agli ambulatori.

Hanno partecipato all’inaugurazione, insieme a Nicole Ferrarini con il marito Richard e la figlia Charlotte, Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive regionali, Giulia Benedetti, presente in veste di amica e in rappresentanza dell’azienda Aldo Bolognesi, Giulio Bertaccini presidente del Volley Tricolore Reggio Emilia, Leonello Guidetti, presidente di Fondazione Manodori e amico di famiglia, Alessandro Tosi, Direttore Circolo Cere.

In rappresentanza dell’Aienda Usl Irccs di Reggio erano presenti il direttore amministrativo Davide Fornaciari (ora direttore generale) e il direttore del presidio ospedaliero provinciale Giorgio Mazzi, oltre ad Alberto Neri, dirigente medico del reparto di oculistica e a Francesca Peluso, genetista e gli oculisti del team di oculistica pediatrica/ortottica, Sylvia Marchi, Annalisa Gurreri, Luca Cerino. Presente per Apro ETS la consigliera Iva Manghi, già Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.