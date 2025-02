Unahotels come Cassius Clay. Studia come piazzare i colpi

Qualificata con largo anticipo alle Finale Eight di Coppa Italia, saldamente in zona playoff e in piena corsa anche nella Basketball Champions League. Il ruolino di marcia della Pallacanestro Reggiana, fino a questo momento, merita solo applausi. Gli sforzi prodotti, infatti, hanno portato a risultati che adesso potranno anche permettere alla truppa di Priftis di fare qualche ‘calcolo’ per cercare di gestire le forze in un periodo che si preannuncia tanto importante quanto denso di impegni. Il riferimento è soprattutto al campionato, dove i biancorossi – attualmente al settimo posto con 22 punti – hanno sei lunghezze di vantaggio sulla nona posizione, attualmente occupata da Treviso che ha lo stesso bottino della Reyer Venezia (16 per entrambe), ma le è davanti in virtù degli scontri diretti. Ecco, quindi, che proprio le sfide con i veneti diventeranno probabilmente la chiave per mettere al sicuro i playoff e dedicare ‘anima e core’ alla ‘Bcl’. La prima arriverà già questa domenica, con Winston e compagni che saranno attesi alle 16,30 al ‘Palaverde’.

All’andata finì 88 a 64 per i biancorossi ed è scontato dire che, qualora dovesse sfuggire la vittoria, sarà importante mantenere la differenza canestri. Dopo questo impegno, la Pallacanestro Reggiana inizierà nell’avventura della Coppa Italia di Torino (ai quarti con Trento giovedì alle 18) godrà successivamente di due settimane di pausa e poi si tufferà in un tour de force impressionante, in cui gestire gli sforzi sarà fondamentale.

Dal 2 al 30 marzo la Unahotels giocherà addirittura 9 partite tra campionato e Basketball Champions League, in pratica una ogni tre giorni. Il 2 alle ore 19 al PalaBigi arriverà Sassari, il 5 sarà la volta di Manresa, il 9 ci saranno i Trapani Sharks dell’ex Galloway e il 12 quei satanassi del Tenerife. Quattro gare consecutive in casa in cui il focus dovrà essere orientato soprattutto sugli impegni di Coppa, perché per avere ambizioni di qualificazione si dovrà fare la corsa, molto probabilmente, su Manresa (girone da 4, passano le prime due e Tenerife sembra fuori portata). Dopo questo break, ecco due trasferte: il 16 marzo alle 19 a Varese e il 18 proprio a Manresa; poi il tris che concluderà il mese: il 23 (alle 19) la Reyer al PalaBigi, il 25 (alle 20) il Petkimspor e il 30 (alle 19) a Bologna. ‘Battezzare’ le sfide è sempre rischioso, ma anche in questo caso quella con la Reyer (battuta all’andata per 62-59) è più importante delle altre, perché un successo con i lagunari sarebbe già un’ipoteca sulla qualificazione ai playoff di Serie A. D’ora in poi, dunque, Reggio dovrà scegliere quando assestare i colpi più forti. Un privilegio che si è costruita con un inizio di stagione da incorniciare.