’Uomini e donne’, si ritrovano gli ex cavalieri e le ex dame

Un raduno di ex cavalieri ed ex dame della versione over di "Uomini e donne", lo show televisivo di Canale 5. Si svolge domani a Poviglio, prevedendo la presenza di diversi protagonisti della nota trasmissione tv. La serata, organizzata dagli ex partecipanti al programma Gianluca Pannullo (foto), oggi imprenditore, e Giuseppe Soave, comprende una cena al ristorante La Sonrisa e subito dopo un evento tra musica e animazione al "Cuore Matto", la discoteca gestita da Luigi Colombi, sempre a Poviglio.

"Scopo dell’evento – spiega Pannullo – è quello di ritrovare le persone che hanno partecipato al programma Mediaset per trascorrere qualche ora in compagnia. Sono attesi a questo raduno almeno 30-40 ex dame e cavalieri. Saremo molto contenti di rivedere soprattutto i meno giovani, perché non è facile, a 70 o 80 anni, mettersi in gioco in televisione, dove la visibilità non sempre è per forza positiva".

Ideato e condotto da Maria De Filippi, il programma Mediaset dal 2010 affianca un trono Over a quello classico, dedicandolo a partecipanti, uomini e donne, con età superiore ai 40 anni.