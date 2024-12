Vandali in azione: le luminarie restano spente

Non bastavano i black out provocati da avarie a linee elettriche, che non è stato affatto facile risolvere nelle scorse settimane. A Brescello, in particolare a Lentigione, ci si mettono anche i vandali, che l’altra sera si è scoperto aver agito ai danni delle luminarie natalizie, in centro paese. Qualcuno ha infatti segnalato che le luminarie, nonostante fosse già passato da tempo il tramonto, non ne volevano saperne di entrare in funzione.

Una segnalazione giunta anche all’attenzione del sindaco Carlo Fiumicino, il quale era già in zona per visitare il grande tradizionale presepe che si trova nell’ex stalla comunale di via Imperiale, a Lentigione. E un veloce controllo ha permesso di capire quale fosse la causa del mancato funzionamento delle luminarie.

"Quando mi sono recato al presepe di Lentigione – spiega il primo cittadino – ho visionato le prese elettriche, avendo già ricevuto la segnalazione per luci spente a Natale. Ci siamo accorti che, purtroppo, qualcuno ha staccato la presa elettrica e manomesso l’orologio che funge da timer. Ho già avvisato il tecnico che ha installato le luminarie per richiedere il suo intervento". Dunque, una situazione che sarebbe stata provocata da qualche vandalo, che non ha trovato di meglio da fare che staccare la presa, impedendo così l’accensione delle luminarie, che in questi giorni di feste di fine anno rallegrano l’atmosfera nel centro della frazione. L’episodio è stato segnalato anche alle autorità locali.

Antonio Lecci