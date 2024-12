Vandali scatenati contro le auto. Razzia di finestrini in frantumi

Raid dei vandali a ‘macchia di leopardo’ in varie zone della città. Nelle ultime notti si sono verificati numerosi episodi di finestrini rotti delle auto, ma anche ruote tagliate. È accaduto in Piazzale Europa (come dimostrano le foto), ma anche ai danni di vetture parcheggiate in centro storico, soprattutto nel quartiere attorno a viale Montegrappa così come il parcheggio ex Caam, purtroppo nota per frequenti fatti di criminalità e nido di sbandati, così come tra via Borgogna e via San Girolamo. Ma non sono state risparmiate neppure alcune automobili in sosta tra via Dante e via San Domenico, ma anche tra via Emilia San Pietro e la Questura, nonché lungo i viali della circonvallazione. Tutto è stato denunciato a polizia e carabinieri che indagano. Al vaglio anche le telecamere.