Venticinque medaglie ai deportati reggiani

Sono state venticinque le medaglie d’onore riconosciute ai deportati reggiani e consegnate dalla prefetta Maria Rita Cocciufa ai loro discendenti, ieri mattina in occasione della Giornata della Memoria. La cerimonia si è tenuta nell’aula magna dell’istituto tecnico economico Scaruffi-Levi-Tricolore, per sottolineare l’importanza che la Storia deve avere per le giovani generazioni, unica leva capace di smontare pregiudizi e impedire tragedie come l’olocausto.

All’incontro – aperto dalla dirigente scolastica di Scaruffi-Levi-Tricolore, Domenica Tassoni – è intervenuto il dirigente scolastico provinciale, Paolo Bernardi, che ha definito la Giornata della Memoria un vero monumento immateriale, che nulla deve avere a che fare con strumentalizzazioni politiche. Presente anche Federico Ruozzi, docente di Unimore che si è rivolto ai ragazzi in sala sollecitandoli a vivere le commemorazioni come momenti che li avvicinano agli eventi di cui sono memoria. "La catena d’indifferenza che si sta manifestando con sempre maggiore evidenza, rispetto a situazioni che dovrebbero suscitare indignazione – ha detto Ruozzi – è il fallimento di tutti. Della scuola, degli insegnanti, delle famiglie. La scuola deve principalmente formare bravi cittadini, consapevoli. Ci penserà poi il mondo del lavoro a forgiare i professionisti. È importante conoscere la Storia, avere memoria del passato. Solo così si può contrastare una pedagogia tossica che adombra sempre un nemico da combattere".

Con la prefetta Cocciufa, a consegnare le medaglie, c’erano il sindaco Marco Massari, alcuni primi cittadini della provincia e un gruppo di studenti dell’istituto commerciale. I riconoscimenti sono andati alla memoria di: Geremia Aldo Artoni, Guido Carlo Bertolini, Vito Bulgaro, Giuseppe Casamatti, Imerio Corradi, Alfeo Ferri, Angiolina Fontanesi, Lelio Fontanesi, Luigi Incerti, Dorindo Lusuardi, Franco Menozzi, Gino Menozzi, Dante Morini, Afro Munari, Domenico Pignatti, Ermete Pioli, Enzo Predieri, Ugo Riccò, Francesco Sabattini, Egidio Sartori, Leonello Vezzani, Filippo Vezzosi, Mario Zagni, Alfredo Zelioli.

Stella Bonfrisco