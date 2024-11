Via al doppio cantiere su piazza Bentivoglio

Mentre volge al termine l’intervento di profonda riqualificazione di palazzo Bentivoglio, in centro a Gualtieri si aprono altri due importanti cantieri. Si tratta di lavori che interessano il municipio e la chiesa parrocchiale, edifici entrambi affacciati su piazza Bentivoglio. Per quanto riguarda il palazzo comunale sono necessari interventi al tetto per poter far fronte a infiltrazioni che si verificano dalla copertura. "È previsto un intervento del costo di 80 mila euro, di cui 70 mila messi a disposizione da risorse del governo e la rimanenza dal bilancio comunale. Si tratta di un intervento necessario per bloccare infiltrazioni che si verificano dal tetto in caso di pioggia", spiega il sindaco Federico Carnevali.

Il cantiere blocca il traffico all’accesso in piazza Bentivoglio, con il traffico deviato su percorsi alternativi. Resta comunque utilizzabile l’adiacente parcheggio di piazza IV Novembre. I lavori dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre o al massimo nei primi giorni di gennaio. Poi anche la strada di accesso alla piazza sarà riaperta al traffico. Lavori importanti anche alla vicina chiesa parrocchiale, con un intervento di sicurezza sismica inserito tra le opere finanziate dal Pnrr, per un importo previsto di oltre 380 mila euro.

La consegna dei lavori all’impresa incaricata è avvenuta a inizio novembre con il completamento dell’intervento che è invece fissato per il prossimo mese di maggio, dopo sei mesi di cantiere. Il progetto e la direzione lavori è affidata all’arch. Valentina Castelli e all’ing. Giuseppe Pecchini. L’ente attuatore è la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, attraverso l’ufficio beni culturali diretto dall’arch. Angelo Dallasta. I due importanti cantieri sono già stati allestiti con le relative impalcature.

Antonio Lecci