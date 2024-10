Viali arrabbiato rimprovera i suoi: "Non dovevamo regalare nulla"

"Non potevamo regalare nulla contro una squadra come il Palermo, e la cosa che mi ha fatto arrabbiare è che, invece, lo abbiamo fatto: peccato per quel quarto d’ora tra i due loro gol". Non fa drammi mister William Viali, che riconosce gli errori della squadra ma anche il valore dell’avversario. "Globalmente la prestazione non mi è dispiaciuta: qualche errore di troppo, ma a parte quel quarto d’ora nel primo tempo siamo stati in gara. Nei primi dieci minuti potevamo anche segnare". La squadra è stata troppo concessiva nei due gol e su questo dice:. "Da un paio di minuti avevamo perso le distanze, li abbiamo pressati meno alti e volevo evitarlo per non portarli nella nostra trequarti. Con le forti capita di perdere le distanze, ma è lì che bisogna rimanere lucidi e saper soffrire". Sui gol subiti analizza: "Il primo è un po’ casuale: rimpalli, un fallo o non fallo di mano. L’errore più che altro è nel secondo gol: sull’1-0 dovevamo cercare di non scomporci, invece ci siamo un po’ ‘sporcati’ ".

A proposito del probabile fallo di mano nel primo gol. "Sono onesto: non ne ho più parlato e nemmeno ho chiesto ai ragazzi cosa avesse spiegato loro l’arbitro. Ho solo detto ai miei giocatori che la gara andava rimessa in piedi, il resto non mi interessava". Viali poi spiega come mai abbia confermato dal primo minuto la stessa formazione dello scorso turno. "Banalmente avevamo fatto bene, quindi mi sembrava giusto dare continuità". Peccato per l’enorme occasione di Vido nella ripresa. "Segnare in quel momento avrebbe potuto cambiare tutto: loro avrebbero potuto rivedere i fantasmi delle mancate vittorie casalinghe".

Sui singoli inoltre risponde: "Stulac? Ha avuto un inizio duro vista l’inattività in estate. Ora sta crescendo e ci darà esperienza visto che siamo giovani. Girma? Era fermo da sei mesi, normale che abbia alti e bassi. Okwonkwo? Potrebbe essere una lesione muscolare, ma vedremo di preciso nelle prossime ore".

In sala stampa si è presentato anche Leo Stulac, uno degli ex di turno. "Un’emozione ritornare a Palermo, gli applausi alla sostituzione sono stati belli e mi hanno fatto piacere. La partita? Abbiamo fatto una buona gara, ci abbiamo provato anche se abbiamo fatto qualche errore di troppo". Due gol presi troppo facilmente. "Si tratta di un mix tra nostri errori e la loro grande qualità". Lo sloveno sta trovando sempre più minuti. "Per un giocatore è importante avere il ritmo gara, è tutta un’altra cosa rispetto agli allenamenti: sono felice".

