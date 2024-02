Villa Burani, furto a segno: smurata la cassaforte con soldi, oro e diamanti

Cavriago (Reggio Emilia), 24 febbraio 2024 – Furto nell’abitazione della famiglia Burani, a Cavriago. È accaduto giovedì sera. Erano circa le 21 quando i malviventi sono entrati nelle pertinenze dell’abitazione di via Aspromonte: la stilista Mariella Burani e la famiglia. Bottino molto ingente.

I ladri dopo aver rotto una finestra sul retro della villa, sono entrati all’interno e qui si sono poi diretti in uno sgabuzzino dove era stata sistemata una cassaforte. Qui, da una prima ricostruzione erano sistemati monili d’oro e diamanti oltre a denaro ed altro. I malviventi sono riusciti a smurare la cassaforte e a portala via senza farsi scoprire. Infatti nessuno della famiglia, alcuni pare fossero in casa, si è accorto della intrusione dei ladri.

L’abitazione è molto grande e probabilmente a quell’ora i sistemi di allarme in dotazione all’abitazione non erano ancora inseriti, così i ladri hanno avuto buon gioco, ladri che forse sapevano esattamente dove era stata installata la cassaforte, pare infatti che si siano diretti subito in quella stanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo il sopralluogo hanno iniziato le indagini alla ricerca dei malviventi, senza esito positivo però al momento. Diversi anni fa, sempre la famiglia Burani aveva subìto una rapina nella sua villa. I danni sono ancora in via di quantificazione.

La notizia dell’assalto si è diffusa in paese lasciando sgomenti i cavriaghesi. L’episodio conferma che sul nostro territorio continuano a operare bande specializzate che sanno dove e come colpire.

La famiglia Burani è una delle più note del paese. Walter, insieme alla moglie Mariella, negli anni Sessanta fondò il calzificio Selene, che – al fiorire della stagione dell’emancipazione femminile – diede lavoro e autonomia a tante concittadine. L’azienda, grazie alla creatività di Mariella, divenne negli anni una delle griffe di moda più apprezzate nel panorama internazionale. Poi alcune operazioni finanziarie determinarono la crisi e il fallimento, avvenuto nel 2010.