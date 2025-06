Viola l’affidamento in prova, cinquantenne finisce in carcere

Gli agenti di una Volante sono intervenuti l’altro pomeriggio in Angiolieri, a Reggio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini di una persona molesta nella zona. I poliziotti hanno rintracciato un cinquantenne italiano, noto come consumatore di droga e con precedenti penali, che appariva tranquillo. Ma durante l’accertamento si è scoperto che l’uomo era colpito dalla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e che, a causa della violazione della misura negli ultimi mesi, la stessa era stata sospesa, con conseguente ordine di carcerazione disposto dall’autorità giudiziaria.

Al termine di tutti gli opportuni accertamenti di rito, il cinquantenne è stato dichiarato in arresto in esecuzione del provvedimento giudiziario. L’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di via Settembrini a Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.