Vittima di bullismo. Sparisce a 15 anni, la madre è disperata: "Torna, ti voglio bene"

"Ciao Ismaele. La mamma ti ama tanto. Le chiavi di casa ce le hai, il tuo telefono è sul tavolo. Qui tutti ti vogliono bene. Ti aspettano anche i tuoi compagni di scuola. Torna a casa. Ti aspettiamo". È il messaggio che Arianna Malerba ha affidato a un video-appello rivolto al figlio Ismaele Rayan Kennan, 15 anni da compiere tra poche settimane, studente di Correggio che da venerdì risulta essersi allontanato dalla sua abitazione, senza farvi ritorno.

L’ultimo avvistamento è avvenuto su un autobus della linea Correggio-Reggio, con il giovane studente diretto verso la città capoluogo con degli amici. A loro avrebbe confidato l’intenzione di recarsi in Francia, nella zona di Saint Etienne, dove vive il padre. Ma con sé avrebbe ben poco per poter affrontare un simile viaggio: "Non ha il telefonino, che ha lasciato a casa, e neppure documenti. Si è portato via un paio di tute come ricambio e una coperta. Quando non l’ho visto rientrare a casa ho subito informato le forze dell’ordine per poter avviare le ricerche, segnalando anche le sue intenzioni. Almeno finora non risulta essere transitato dalla frontiera italo-francese", confida la madre. Ma occorre capire se le intenzioni dichiarate di recarsi dal padre possano essere reali oppure un modo per nascondere altre soluzioni, magari accolto da qualche amico in zona. Sono diverse le ipotesi in campo. Alla base dell’allontanamento potrebbero esserci anche motivi legati ad alcuni problemi con dei giovani bulletti, che da qualche tempo sembrano prenderlo di mira a scuola. "Anche pochi giorni fa – dice mamma Arianna – alcuni di loro lo hanno insultato e spintonato. È una situazione che dura da tempo e che non sembra trovare rimedio, nonostante l’intervento della scuola che lui frequenta, con azioni del personale dell’istituto".

Ma c’è di più. Il giorno prima della "fuga", ci sarebbe stato un litigio in ambito domestico: "L’ho sorpreso con delle foto di fumo e sigarette sul telefonino e l’ho sgridato. L’ho fatto per il suo bene, perché temo le conseguenze che potrebbero derivare dal fumo o dal consumo di droga. A quella età i ragazzi possono essere molto vulnerabili. Lui ha reagito e c’è stato un battibecco. Forse questo episodio potrebbero averlo spinto all’idea di andare dal padre".

Ismaele è alto 174 centimetri, pesa 60 chili, capelli e occhi marroni. Al momento di partire da casa indossava una tuta nera, scarpe Tn Nike nere e arancioni, in possesso di uno zaino e di una coperta.

La madre ha diffuso messaggi-appello di ricerca in lingua italiana, francese, inglese e perfino in arabo. "Non posso lasciare nulla di intentato. Non ho più lacrime da piangere. Ismaele è tutto quanto ho, la cosa più importante. Non posso pensare che gli possa succedere qualcosa. Chiedo solo che torni a casa, certa che ogni problema possa essere superato", aggiunge Arianna. "Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovarlo. Chiunque possa avere sue notizie è pregato di comunicare con le forze di polizia".