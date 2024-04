Maxi rissa in zona stazione a Reggio Emilia: calci, pugni e bottigliate

Reggio Emilia, 16 aprile 2024 – Riesplode la violenza in zona stazione a Reggio. Una rissa è scoppiata nella notte in piazzale Marconi. Erano circa le 4.30 quando alcuni giovani stranieri hanno cominciato a litigare per poi affrontarsi a calci e pugni e prendersi a bottigliate.

Alcuni residenti, svegliati dal caos, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto si sono precipitate due pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio che hanno trovato a terra un ragazzo tunisino di 18 anni rimasto ferito dai cocci di vetro: è stato ferito in modo non grave a un braccio. I militari hanno chiamato l'ambulanza che ha condotto il ragazzo al pronto soccorso dov'è stato medicato dai sanitari. Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da due coetanei per futili motivi.

Quando i carabinieri sono arrivati in piazzale Marconi, degli aggressori non c’era più traccia. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto e identificare i fuggitivi. Per le indagini saranno preziose le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e la testimonianza dei cittadini sempre più arrabbiati e precoccupati.