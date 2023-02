Elly Schlein, Max Collini gongola: "L’ho votata prima di te. Gli ex Ppi via? E che vadano..."

Max Collini ed Elly Schlein durante la manifestazione a Bibbiano delle Sardine

Reggio Emilia, 27 febbraio 2023 – Max Collini, voce degli Offlaga disco pax e ’monologhista’ critico, mostra una foto sul suo profilo facebook, abbracciato alla nuova segretaria del Pd. Con a corredo una frase ("Ho votato Elly Schlein prima di te") che fa il verso alla sua iconica t-shirt, "Sono stato indie prima di te". Collini, Schlein alla fine ha stravinto. E’ contento? "Fate voi! Sono anni che perdo" Abbiamo faticato a trovarla oggi. "Ho il telefono pieno di messaggi, anche di persone che non sento quasi mai. E commentano tutti così, lapidari: “Incredibile“". Anche per lei, che ha sostenuto la Schlein fin dall’inizio, è una vittoria inaspettata? "Guardi, sinceramente non mi aspettavo che vincesse. Però ho seguito tutta la campagna progressuale, ho visto diversi suoi incontri coi miei occhi. E sono stato invitato a parlare al Centro Dumbo nella serata finale. C’erano quasi mille persone e un’aria molto frizzante: capivi che quella roba lì non era la solita cosa fumosa del Pd. C’erano facce che il Pd non vedeva più da anni. Una sinistra delusa e amareggiata, altrimenti non si spiegherebbe il risultato". Così dà ragione ai corvi che dicono che Schlein si sia presa il Pd con...