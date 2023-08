Elly Schlein a Reggio Emilia, bordate al governo: “Fanno il gioco delle tre carte”

Casalgrande (Reggio Emilia), 2 agosto 2023 - "Eccola, è arrivata! Ciao Elly". Arriva a Casalgrande circa alle 22 dopo la tappa di Bosco Albergati, nel modenese, nel tarso pomeriggio.

Il pubblico della Festa Pd di Villalunga è quasi stupito di vedere arrivare la leader nazionale del Pd Elly Schlein nella strada principale che attraversa la kermesse, anziché dall'ingresso sul retro dove di solito gli ospiti politici sono scortati per motivi di sicurezza.

La segretaria dem, attesa per un dialogo col deputato Andrea Rossi ("padrone di casa" della festa), ha infatti sbagliato l'arrivo. Un "errore" che si è rivelato in realtà una positiva sorpresa per la gente e i volontari impegnati nei ristoranti che l'hanno salutata e acclamata calorosamente, fino ad accompagnarla per centinaia di metri prima di salire sul palco.

E, dopo i saluti con i politici locali che la attendevano (dall'assessore regionale Alessio Mammi al sindaco di Reggio, Luca Vecchi fino a consiglieri comunali, segretari di circolo, attivisti e militanti), prende il microfono e comincia a sganciare bordate al Governo davanti a una platea gremita e curiosa di ascoltare per la prima volta qui la Schlein in veste di segretaria. Il primo tema clou è quello dei tagli al Pnrr.

“Il Governo - tuona la Schlein - dia i fondi necessari alle popolazioni colpite dall'alluvione. Non c'è colore quando bisogna aiutare chi ha bisogno. Noi quando siamo stati alla guida del Paese, non abbiamo mai fatto differenze tra amministrazioni di sinistra o di destra. Ciò che conta è solo la fascia tricolore e lo dico nella provincia che dei valori della bandiera ne è la culla”.

E ancora: "Esistono due Meloni: la prima che fa il video per combattere il dissesto idrogeologico, la seconda è quella che che taglia i 16 miliardi ai Comuni... Anzi, a tal proposito voglio ringraziare i sindaci che stanno avendo difficoltà, in particolare cito il sindaco di Reggio Luca Vecchi nonché presidente Anci regionale".

E insiste: "Il Governo fa il gioco delle tre carte: tolgono fondi al Pnrr e poi dicono che li ridaranno attraverso altri fondi che però già spettavano ai Comuni...". Infine la cancellazione del reddito di cittadinanza: "Il Governo si sta accanendo sui poveri e la Meloni è la prima premier a rendere più poveri i poveri, attraverso un solo sms".

Da un sms all'altro, la Schlein poi ha risposto alle domande dal pubblico arrivate su un numero whatsapp creato per l'occasione. Tra queste la domanda di un giovane: "Come posso riaffezionarmi alla politica?". La Schlein risponde: "Rinunciare allo spazio politico significa che altri lo riempiono al posto tuo e che le scelte di costoro si ripercuotono su di te. Ecco perché bisogna impegnarsi attivamente, come ho fatto io".