Reggio Emilia, i dem ora puntano sul primario Massari come candidato: ecco chi è

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – Il volto reggiano della lotta al Covid. È Marco Massari, primario della struttura complessa di malattie infettive del Santa Maria Nuova, l’uomo su cui il Pd vorrebbe puntare per la candidatura alla prossima poltrona di sindaco del capoluogo per scongiurare le primarie-scontro all’interno della giunta fra Lanfranco de Franco e Annalisa Rabitti.

Chi è Marco Massari

Massari, 63 anni da compiere, sarebbe stato scelto direttamente e già contattato dal coetaneo e ’collega’ medico Graziano Delrio, ex sindaco e attuale senatore del Partito Democratico.

Entrambi classe 1960, entrambi laureati in medicina all’università di Modena e internisti al policlinico geminiano, l’endocrinologo Delrio ha poi intrapreso la carriera politica, mentre Massari si è trasferito all’arcispedale cittadino diventando anche membro del gruppo di lavoro regionale per il contrasto all’Epatite C; il suo volto è diventato poi familiare a tutti i reggiani durante la pandemia, avendo lavorato in prima linea da primario nel contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Dopo il ’no’ da parte di Francesco Merli (primario di ematologia del Santa Maria Nuova prossimo alla pensione e grande protagonista dell’associazionismo col Grade Onlus), Massari sarebbe dunque il volto civico che, nelle intenzioni dem, potrebbe unire tutte le varie e variegate anime del partito che non è ancora riuscito a trovare una quadra politica su un nome unitario per il post Luca Vecchi alle prossime amministrative.

E mentre si attende di capire se la candidatura di Massari possa davvero concretizzarsi, prosegue il ’sondaggio’ che i democratici stanno portando avanti tra mille addetti ai lavori e simpatizzanti, per tastare il polso della cittadinanza in vista della chiamata alle urne.

Un imponente lavoro di questionari somministrati vis-à-vis che dovrebbero concludersi nelle prossime settimane, per poi poter far sì che i dirigenti tirino le somme delle risposte raccolte entro la metà di ottobre.

L’alternativa concreta sul piatto sono le primarie che fino a oggi si sono volute evitare. E i due nomi forti prescelti resterebbero attualmente quelli di de Franco (assessore alla casa in area Elly Schlein) e Rabitti (assessore alla cultura legata al mondo dell’associazionismo e del volontariato, vicina all’area cattolica del partito democratico).

Nel frattempo, però, il tempo corre e la base scalpita, senza sapere chi sarà il prossimo candidato sindaco.

