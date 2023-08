Il bagno di folla di Elly Schlein a Reggio Emilia: "Rilanciare il Pd e sconfiggere Meloni"

Reggio Emilia, 23 agosto 2023 – Non l’ha tenuto lontano il caldo pazzesco (38 gradi) né il sole che ancora incombeva su metà delle sedie piazzate davanti al palco. Il popolo del Pd è accorso in gran numero a ’La Festa’, circa 250 le presenze, a salutare la propria segretaria, Elly Schlein, e ad ascoltare in presa diretta le sue idee per, ha detto: "Rilanciare il Pd e sconfiggere la Meloni".

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sul palco assieme al segretario provinciale Massimo Gazza

Un caldo, in tutti i sensi, bagno di folla che la massima dirigente dem ha iniziato salutando tantissimi dei volontari, percorrendo tutti gli stand e intrattenendosi con alcuni di loro: in particolare militanti di vecchia data come la decana, 91 anni, Armida Ferrari la quale, pur apprezzando la novità Schlein dice: "A me van poi bene tutti, io sono al servizio della festa. Do sempre una mano volentieri, ma soprattutto per la compagnia più che per i politici".

Un sentimento diffuso tra i sostenitori del principale partito di opposizione, che tuttavia concedono apertura di credito alla giovane leader perché, spiega tra gli altri Giuseppe Davoli: "Parla chiaro e ha entusiasmo, ha buone idee, se potessi scegliere metterei come suo vice Maurizio Landini".

Il passaggio dai volontari è stato particolarmente apprezzato da Laura Arduini, dal Bar-B: "Mi ha fatto particolarmente piacere il suo passaggio e il fatto che abbia elogiato le nostre magliette dell’estate militante, infatti giro e giriamo tra diverse feste, mettendoci tutto il nostro impegno".

Non mancava però, ad ascoltare la Schlein, anche il gotha del partito. In prima fila Graziano Delrio, affiancato dalla deputata Ilenia Malavasi, da Giammaria Manghi, capo della segreteria politica del governatore della Regione, Bonaccini, dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, dal segretario provinciale Massimo Gazza e da una nutrita rappresentanza di sindaci del territorio. Nel suo comizio la leader Pd ha ricordato i principali temi su cui il Pd sta affrontando la traversata nel deserto per recuperare consensi. Salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva, lotta alla precarietà, aumento dell’assegno unico familiare, investimenti sulla sanità, rafforzamento de servizi sociali "tremendamente sotto finanziati".

Dopo avere lodato gli amministratori della nostra provincia per come gestiscono l’emergenza migranti, e avere fortemente criticato la Meloni per la sua azione in proposito, la segretaria Pd ha portato ad esempio Reggio Emilia per come "rispetta le persone e non marginalizza la comunità" e indicato "la sua concretezza unita al sentimento e alla ragione" quale asset fondamentale per "aiutare a sconfiggere il governo più a destra della storia della Repubblica, quello che fa diventare i poveri ancora più poveri con un sms".

In tema di elezioni, soffermandosi sulle amministrative della prossima primavera, la Schlein non ha chiarito se la strada privilegiata sarà quella delle Primarie e se ogni territorio potrà decidere in autonomia tuttavia ha affermato: "Il confronto ampio coi territori è indispensabile, ma sono molto felice che qui a Reggio il Pd stia dialogando per costruire una coalizione vincente e lo stia facendo con un grosso percorso di partecipazione che coinvolgerà militanti ma anche associazioni, parti sociali e categorie economiche. Fatto questo si capirà quale può essere la figura migliore".

Sul finire del comizio a causa del gran caldo una signora è stata colta da un lieve malore: prontamente assistita dagli operatori del 118 è stata visitata e rianimata sul posto.