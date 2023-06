Frecce Tricolori a Rimini: le prove ufficiali e sabato lo show

Rimini, 9 giugno 2023 – In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare quest’anno l’esibizione delle Frecce Tricolori a Rimini in programma per sabato 10 giugno assume una connotazione ancora più particolare e coinvolgente. Il tratto di costa interessato su cui sorvoleranno aerei, elicotteri e paracadutisti sarà quello che va da Porto Canale a Piazzale Marvelli. Dopo avere incantato Bologna, per la pattuglia acrobatica oggi è il giorno delle prove ufficiali in Riviera a partire dalle ore 15.

Le Frecce Tricolori a Rimini il 9 e 10 giugno

Il programma di venerdì 9 giugno: le prove

Le prove dell’Air Show sono programmate per oggi a partire dalle ore 15 circa: un’anteprima che vedrà attraversare il cielo di Rimini dalle Frecce Tricolori lasciando dietro di sé fumi bianchi che il giorno successivo per l’esibizione vera e propria saranno sostituiti dai colori della bandiera italiana. Nel contesto delle manifestazioni per il centenario, da martedì 6 giugno è possibile visitare la mostra tematica al Palazzo del Turismo che rimarrà aperta al pubblico fino alla mattina di sabato prima dell’inizio dell’Air Show, mentre ogni giorno alle 18 si terranno conferenze sul tema.

Il programma di sabato 10 giugno: lo show

Inizio alle 15 e esibizione alle 16.30 In apertura ci sarà il volo dell’elicottero HH 139 del 15° stormo dell’Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell’inno di Mameli risuoneranno per tutto il litorale. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell’elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico che vedrà esibirsi due campioni della specialità, Guido Racioppoli con il suo Sukoi 31 e Andrea Pesenato con un CAP 231.

Carlo Mariani, riminese di adozione e una vita vissuta in volo prima come pilota militare poi come comandante di linea ed istruttore, sarà il leader del conosciuto team Yak Italia, tre velivoli acrobatici YAK 52 di base sul vicino aeroporto di Fano. Tra tanta acrobazia non mancherà l’esibizione di quattro paracadutisti di precisione del Team Fly Zone che scenderanno atterrando sulla spiaggia.