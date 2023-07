Lazza al Mamacita Festival: quando vederlo al Rimini beach arena

Rimini, 19 luglio 2023 – Uno dei format musicali di genere più famosi d'Europa, Il Mamacita Festival al Rimini Beach Arena, s'appresta ad ospitare il meglio del mondo rap, hip hop e raggaeton con artisti rappresentanti del genere Urban.

Da venerdì 21 alle ore 17,30, per due giorni sulla spiaggia di Rimini (10mila mq), sul palco si alterneranno: Irama, (fresco di disco d'oro con l'amico Rkomi), Fred de Palma, re dei tormentoni raggaeton, Gue Pequeno, rapper che ha all'attivo 22 album di successo, Shablo dj produttore e dj di fama internazionale, Rhove, esponente dell'Urban che con il suo tormentone "Shekerando" ha infranto il muro di 1 miliardo e 400 milioni di Stream, 230 milioni di visualizzazioni, 10 dischi di platino e 7 dischi d'oro e Lazza che con la sua Cenere ha polverizzato ogni record di vendite.

“Il tour è iniziato da poche settimane e sta già superando ogni aspettativa, così come il mio ultimo album, Sirio: fare il settimo disco di platino è un risultato da record e sono infinitamente grato al mio pubblico che ha saputo cogliere a pieno quello che volevo comunicare e che mi sta mostrando ancora più affetto venendo ai miei live. Il mio obiettivo principale è sempre quello di mandare a casa le persone contente, di dare al mio pubblico una serata da raccontare, e di divertirmi io. Sarà un concerto fatto di tanti momenti: c’è il momento in cui si salta, si poga, il momento che chiamo “da stadio”, con gli accendini, quello strappalacrime, quello piano e voce… non vedo l’ora di portare il mio show sul palco, i concerti sono il mio ossigeno e vedere il pubblico che canta le mie canzoni è ciò che mi rende più felice di tutti.” Con queste parole il rapper Lazza, si appresta a salire sul palco del Mamacita Festival di Rimini, con il suo "Lazza ouver-tour" per un viaggio al fulmicotone dell’artista, con all’attivo 63 Dischi di Platino e 36 Dischi d’Oro, confermando Rimini, Capitale della Musica.

Sotto agli abiti hip hop si nasconde l'animo di un pianista che ha studiato al conservatorio Giuseppe Verdi e dopo l’enorme successo di Sanremo 23 e l’apertura del Lazza ouver-tour, tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, il cantante e pianista milanese da oltre 3 miliardi di stream è pronto a portare tutta la sua carica esplosiva a Rimini.

Lazza assicurando performance ad alta intensità e set memorabili che includeranno Cenere (fresca di certificazione Quinto Disco di Platino) e le hit di Sirio (7 volte Disco di Platino e record assoluto di permanenza al n.1 FIMI/GfK), porterà in concerto anche i brani iconici del suo repertorio.