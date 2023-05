Tezenis summer festival 2023: a Rimini i big della musica

Rimini, 12 maggio 2023 – Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Mr Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso: sono alcuni dei big della musica italiana che saliranno sul palco di piazzale Fellini per la prima data del tour musicale targato Tezenis Summer Festival. Il progetto è stato presentato a Milano da Tezenis e Radio 105, che in collaborazione danno vita a un calendario di eventi di musica dal vivo che il prossimo mese andranno in scena in tutto il Belpaese.

Il via fissato per il 9 giugno da Rimini. Conclusione il 30 giugno a Genova (tappe centrali Messina e Paestum). Quattro serate che vedranno al timone due amatissime conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105 (che trasmetterà in diretta tutti i concerti). La line-up dei quattro concerti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana.

"Un palcoscenico musicale straordinario che conferma Rimini capitale italiana della musica in questa estate 2023 – attacca l’assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni – non solo perché ci consente di offrire un palinsesto incredibile con i migliori artisti nel panorama del cantautorato italiano che toccano tutti i generi e le generazioni, ma anche perché accende i riflettori sulla città portando Rimini nelle case di tutti gli italiani grazie ai canali radio e tv digitale di Radio 105, confermando la vocazione ospitale e accogliente di questa terra sempre in movimento. Un territorio che ha la musica nel suo dna, accanto alle proposte culturali e d’intrattenimento e a un tessuto di servizi unico in Italia. Un ringraziamento a Visit Romagna che, insieme al Comune di Rimini, ha lavorato al meglio per portare a Rimini l’apertura di questo importante progetto".

Tutti i concerti di Tezenis Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105. Tantissimi gli artisti che si esibiranno, oltre quelli che canteranno a Rimini, da Gabbani e Elodie passando per Le Vibrazioni. "Come marchio di riferimento per il pubblico energico, dinamico e social di oggi – dice Federico Veronesi, brand leader Tezenis – non potevamo che individuare nel palcoscenico musicale dei festival estivi il luogo ideale per avvicinarci ulteriormente alle nuove generazioni e allo stesso tempo sostenere il talento italiano ed emergente". "L’anno scorso abbiamo prodotto un tour sviluppato su tre tappe e quest’anno ne abbiamo aggiunta una, con la volontà di fare diventare quello con Radio 105 un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva, per la prima volta trasmesso anche sul nostro canale tv", afferma Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset.