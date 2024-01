Academy a secco con la Virtus Verona

Tre autogol della Triestina consegnano i tre punti nelle mani dell’Under 15 di serie C del Rimini davanti al pubblico amico (3-0). Rimini: Mugellesi (33’ st Costantini), Pedrelli, Odino (33’ st Ciaroni), Amantini (33’ st Giovagnoli), Arseni, Biagioni, Frati. A (20’ st Boscherini), Fulvi, Celli (20’ st Vichi), Casadei (33’ st Paganini), Frati F. (30’ pt Illuzzi). All.: Berretta. Battuta d’arresto di misura per l’Academy contro la Virtus Verona (2-1).

Under 15 Serie C. Girone B (15ª giornata): Fiorenzuola-Albinoleffe 0-3, Rimini-Triestina 3-0, Spal-Vicenza 5-5, Lumezzane-Padova 2-2, Legnago-Trento 3-0, San Marino Academy-Virtus Verona 1-2, Arzignano-Cesena 0-7. A riposo il Mantova.

Classifica: Albinoleffe, Padova 36; Rimini 33; Cesena 31; Virtus Verona, Vicenza 23; Spal 22; Lumezzane 21; Mantova 18; Legnago 17; Trento 16; Arzignano Valchiampo 8; Fiorenzuola 7; Triestina 5; San Marino Academy 3.