Addio a Pierette Zavatta, parrucchiera dei vip

Il suo sorriso accogliente e il carattere gioviale erano i suoi marchi di fabbrica. Esattamente come forbici, phon e piastra per capelli. Pierette Zavatta, per tutti ’Pier’, era "la parrucchiera" di Novafeltria. Ma a lei si rivolgevano donne da tutta l’alta Valmarecchia. Classe 1961, Pierette se n’è andata domenica a 63 anni, stroncata da una malattia. Aveva iniziato la carriera giovanissima, a soli 14 anni, a Rimini, nel negozio Silvana. Due anni dopo entrò nello staff di Fabio e Tony al Grand Hotel di Rimini. Durante la sua lunga carriera, Pierette ette ha sistemato le acconciature di tanti personaggi: da Federico Fellini alla moglie Giulietta Masina, da Ornella Vanoni a Piero Pelù, da Caterina Caselli a Lucio Dalla passando per Ron.

Negli anni ’80 poi il ritorno a casa in Valmarecchia, per realizzare il sogno di suo babbo Angelo: aprire un salone di parrucchiera vicino casa. Nasce così nel 1983 a Ponte Messa il primo salone, Pierette. Sei anni più tardi la Zavatta si trasferisce a Novafeltria. I clienti sono aumentati, c’è necessità di più spazio. La parrucchiera di Novafeltria sembra inarrestabile, invece si accomoda in ’panchina’ dal 1993 al 1996 per occuparsi dei figli Giacomo e Arianna. Ma senza forbici e senza mettere le mani in testa ai clienti Pierette non sa stare. Il 28 settembre 2002 apre così Hair, il suo nuovo salone, sempre a Novafeltria che per 18 anni ha regalato i tagli più giusti e i colori più adatti a tante ragazze e signore. Le avventure di Pierette non finiscono mai: a settembre 2020 ha aperto un nuovo negozio, in società con sua figlia Arianna, che unisce l’amore dei capelli alla cura della pelle.

Pierette ha collaborato per anni con tante produzioni televisive. Per esempio la trasmissione Rai del 1994, condotta da Giancarlo Magalli, in cui pettinava la "bella del Paese". Oppure il talent show The Voice in cui si è occupata della chioma di Piero Pelù. Tanti i manifesti e i messaggi di cordoglio apparsi a Novafeltria in questi giorni per la sua scomparsa, che testimoniano quanto Pierette fosse conosciuta e benvoluta. I funerali si terranno nella chiesa di San Pietro a Novafeltria oggi alle 14.30. m.c.