Addio a Sabba: "Michele ha fatto tanto per il calcio e i nostri giovani"

"Una persona speciale...". Sono le prime parole che pronuncia o scrive sui social chi conosceva Michele Sabba. La notizia della sua scomparsa ad appena 56 anni, dopo la battaglia contro la malattia, ha colto tanti di sorpresa. Molti lo ricordano per avere guidato il Novafeltria calcio, tra il 2001 e il 2008. Con Sabba la squadra ottenne importanti risultati. Dopo il 2008 proseguì la sua carriera nel Nova-Secchiano, fu anche il direttore sportivo del Gambettola, poi il ritorno a Novafeltria prima di giungere al Pietracuta che lo ricorda per "la sua gentilezza ed il carattere mite. La sua scomparsa lascia in noi un grande vuoto". Queste le parole della Vis Novafeltria: "Una persona che si è spesa tantissimo per la crescita dello sport in vallata. Un amico del calcio e dei giovani".