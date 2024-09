Addio semaforo e pioggia di multe. Sulla Statale arriva una rotatoria

Addio al semaforo sulla strada che portava alle discoteche. Il Comune riccionese ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotonda all’intersezione tra viale Abruzzi, viale Cassino e la statale 16. L’arrivo degli operai e dei mezzi per far partire il cantiere potrebbe avvenire già nel mese di ottobre. L’incrocio è uno dei principali nodi della viabilità rimasti sulla statale 16. Posto tra due rotonde, quella con via Formia e a sud con viale da Verrazzano, rimaneva un imbuto per il traffico, producendo lunghe code soprattutto in estate. La rotatoria dovrà fluidificare il traffico sulla Ss16. Se ne andranno in pensione il T-red che negli ultimi anni ha prodotto migliaia di sanzioni a chi passava con il rosso, ed anche i ricordi bui delle estati degli anni Novanta quando c’era chi si buttava in auto lungo viale Abruzzi dopo le nottate in disco, attraversando la statale anche con il rosso. Per realizzare la rotonda si è reso necessario occupare alcune aree private anche a monte della statale così da avere spazi sufficienti per la nuova viabilità. "Questo progetto – dicono la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in uno degli incroci più critici di Riccione. Siamo convinti che questa nuova rotatoria contribuirà significativamente a ridurre il rischio di incidenti e a rendere la circolazione più agevole per tutti. Siamo pronti a partire in autunno, garantendo la massima attenzione per minimizzare i disagi durante il cantiere".