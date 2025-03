Aggredisce i poliziotti con una mazza da baseball

Sottoposto agli arresti domiciliari, decide di evadere dalla sua abitazione. Ma una volta intercettato dai poliziotti sulle strade di Rimini, aggredisce gli agenti una mazza da baseball. I poliziotti, alla fine, sono riusciti a immobilizzare l’uomo, che è stato dichiarato in arresto e ieri mattina è stato processato in via direttissima.

L’intervento risale al pomeriggio dell’altro ieri, quando una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta nelle vicinanze del sottopassaggio ferroviario, dove i sanitari del 118 avevano tentato, invano, di prestare cure mediche ad un uomo visibilmente alterato. Dopo aver minacciato il personale medico, l’uomo si era allontanato zoppicante, in direzione mare.

Pochi minuti dopo, agli operatori è arrivata una nuova segnalazione dal portiere di un albergo, riguardante anche in questo caso un individuo che stava dando in escandescenza. Gli agenti, giunti sul posto, hanno appurato i precedenti dell’uomo e lo hanno invitato a seguirli in Questura. A quel punto lui ha perso la testa e ha cercato di colpire più volte i poliziotti con una mazza da baseball e degli spintoni. Alla fine è stato arrestato.