Aggredita da un pitbull finisce al pronto soccorso

Una donna aggredita da un pitbull al Parco del Gelso. Si scatenano le polemiche sui social. "Mia mamma era a portare la mia cucciola golden al parco – il post di denuncia pubblicato da Sonia Presepi –, rigorosamente al guinzaglio con una sua amica, per fortuna. Poco lontano un pittbull, senza museruola e ’naturalmente’ senza guinzaglio, è corso contro di loro. Mia mamma ha lasciato il cane e si è presa una b ella azzannata nella coscia dal pitbull. Per fortuna c’era gente e il cane ha ascoltato il padrone. Fatto sta che mia mamma è (finita, ndr) all’ospedale". Risale a sole 3 settimane fa l’aggressione letale a un 39enne in un parco di Roma, ucciso da tre rottweiler. Episodio citato in tanti commenti. "Servono più controlli – attacca Paola P.–. I cani vanno lasciati liberi nel proprio cortile". "La legge c’è ma va fatta rispettare – fa eco Elisa M. –. Obbligo guinzaglio nei luoghi pubblici e, dove richiesto, museruola". "Tanti prendono un cane ma non hanno l’intelligenza di gestirlo", aggiunge Massimo S.

"Non tutti i proprietari sono cafoni e menefreghisti come qualcuno sostiene", dice Vivian N. C’è chi ricorda episodi col proprio cane aggredito e ferito gravemente da un cane più grosso, salvato con intervento chirurgico da un veterinario.

La figlia della donna morsicata invita poi il padrone del pittbull a scriverle "in privato, per capire la dinamica. E poi per dire che i cani, buoni o cattivi, piccoli o grandi, si devono tenere al guinzaglio". Nei luoghi pubblici. "Sono la signora che è stata aggredita – il post di Maria M. –. Per fortuna è andata b ene. Poteva andare peggio. Ora la paura che resta è di uscire a far la passeggiata con il cane. Vanno tenuti tutti al guinzaglio". "Dovrebbero sequestrare il cane", dice Matteo D. "Secondo me dovrebbero sequestrare il padrone", l’ironica replica di Sonia. "Io ho un pitbull e due anni fa, l’avevo al guinzaglio da cucciola, è stata mezza sbranata da un grosso cane", scrive Giorgia Z.

"L’attenzione deve essere dei padroni – conclude Sonia P., annunciando una denuncia –. Io ho due pitbull e non mi sognerei mai di lasciare i miei cani liberi in un parco o al mare o in qualsiasi altro posto pubblico... Non mi sembra giusto neanche quando sono in passeggio trovarmi cani di piccola taglia liberi che si avvicinano ai miei e ogni volta dover urlare ’cane sciolto’ e i padroni seduti e distratti mentre il loro cane fa quello che vuole e sentirmi dire ’ma il mio non è pericoloso’. Ma il mio se lo attacca perché gli rompe le balle in quel caso di chi è la colpa la mia o del mio cane?Io credo del padrone". L’assessore Adele Ceccarelli segnala di essersi attivata con Kronos guardie ecozoofile, chiedendo maggiori controlli. Sono state 23 le multe elevate per ’conduzione di animali impropria’, segnala il Comune.

