Rimini, aggredito a bottigliate per rubargli il bancomat: grave un 22enne

Rimini, 20 maggio 2025 – Violenta aggressione nella notte nel centro storico di Rimini, dove un ragazzo di 22 anni, residente a Cattolica, è stato colpito alla testa con una bottiglia mentre si accingeva a prelevare denaro da uno sportello bancomat.

L’episodio è avvenuto intorno all’1.30 nei pressi di piazza Mazzini. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata avvicinata alle spalle da almeno due persone. Uno dei malviventi lo ha colpito violentemente con una bottiglia di vetro, lasciandolo stordito e ferito a terra.

I rapinatori sono poi riusciti a impossessarsi della sua carta bancomat prima di fuggire, senza riuscire però a effettuare prelievi, grazie al tempestivo blocco della carta.

Nonostante lo choc e le ferite, il giovane è riuscito a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno allertato i soccorsi.

Trasportato d'urgenza all’ospedale di Rimini e poi al Bufalini di Cesena, il 22enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un grave ematoma cranico. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Rimini.

Al momento non è chiaro quanti fossero gli aggressori, ma gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificarli.

Non si esclude che il giovane possa essere stato seguito fino allo sportello.