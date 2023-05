Al via le raccolte fondi L’Aism: "Invasi dal fango Aiutateci a riaprire"

"Aiutateci". Il grido si alza dall’associazione italiana sclerosi multipla di Riccione che nella giornata di martedì ha visto la sede dove svolge le proprie attività con le persone seguite, invasa da un fiume di fango. "I nostri spazi sono all’interno della palestra di via Abruzzi, a Riccione - ricorda Fabio della Rosa -. Martedì mattina la nostra segretaria quando ha visto che l’acqua stava arrivando ha fatto in tempo a salvare gli strumenti elettronici, computer stampanti e cose simili. Ma il resto, a partire dai mobili, sarà difficile riuscire a salvarli. L’acqua ha invaso tutti i locali, poi è rimasto il fango. Siamo bloccati. Per rimettere in sesto la sede serviranno almeno un paio di settimane. Servirebbero persone che ci vogliono aiutare, qualche mobile e cose simili per poter ripartire con le varie attività che facevamo".

Intanto sono partite già in tutta l’Emilia Romagna le raccolte fondi per aiutare le persone colpite dall’alluvione. La stessa Regione ha aperto una raccolta a favore delle comunità travolte da fango e frane. Le donazioni serviranno a sostenere chi è ancora in grave difficoltà. Per donare è possibile usare l’Iban IT 69G0200802435000104428964. La causale è: alluvione Emilia-Romagna. Intestato ad Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna. A Riccione tra i tanti volontari che hanno chiamato in municipio per rendersi disponibili c’è anche Martina Colombari. "Un grazie - dice la sindaca Daniela Angelini - anche alla nostra concittadina che ci ha manifestato la disponibilità dei volontari della Fondazione Francesca Rava". Anche l’istituto di credito BPER ha lanciato la raccolta fondi ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’ tra clienti e dipendenti per sostenere la Croce Rossa Italiana. Nella giornata di ieri sono nate numerose raccolte sulla piattaforma Gofundme.com, tra questi anche Plastic Free Onlus.

a.ol.