"Alluvione, ancora fermi gli indennizzi AgriCat"

E’ un 2025 che parte con tante incertezze e poche conferme per le imprese agricole romagnole, che portano ancora i segni delle ripetute alluvioni. Lo ricorda Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini sottolineando che è arrivato dall’Unione Europea il via libera allo sgravio del 68% dei contributi dovuti all’Inps e all’Inail per i dipendenti a favore dei datori di lavoro agricoli dei territori alluvionati nel 2023, un esonero contributivo per cui l’organizzazione si era impegnata a fondo. Ma per una questione che si risolve positivamente, ce ne sono altre ferme. "Con l’insediamento del nuovo commissario Fabrizio Curcio confidiamo che ci sia un’accelerazione anche per gli indennizzi al settore primario, anche se le partite più rilevanti per il nostro mondo sono gestite direttamente da AgriCat – rimarca Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. Le erogazioni di AgriCat, sia per l’alluvione che per le altre avversità catastrofali del 2023, sono state sospese dopo che sono emersi errori".