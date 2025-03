"Amianto, troppi silenzi dal Comune"

L’amianto divide i cittadini, riuniti nell’associazione Misano Bene Comune, dall’amministrazione comunale. Sulla proposta avanzata da un’azienda per lo stoccaggio di amianto nella zona artigianale di Santa Monica, l’associazione precisa come "l’amministrazione comunale poco o nulla ha fatto per informare preventivamente la popolazione, per poi trincerarsi su posizioni burocratiche sollevandosi da diretti ruoli di responsabilità che vengono rimandati ad altri soggetti istituzionali (la Regione ndr). Questo balletto è stucchevole, i cittadini sono stanchi di non essere presi in considerazione". Inoltre: "Sarebbe assolutamente inopportuno approvare un simile progetto all’interno di una zona artigianale che oltre le attività produttive di fatto costituisce anche centro abitato con molte famiglie". In chiusura "appare grave l’affermazione, a giustificazione del progetto, che tale zona ospita già altre attività potenzialmente più impattanti".