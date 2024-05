Anci e i problemi dei Comuni. I sindaci si trovano al Rockisland

Un momento di confronto pubblico tra sindaci, governo, attori dell’economia ed esperti sul ruolo dei Comuni capoluogo nelle Regioni del Centro-Nord nella costruzione di politiche di sviluppo per il Paese. Questo l’obiettivo del convegno "109 Città un solo Paese. I comuni capoluogo d’Italia" che si terrà l’8 maggio alle 10 a Rimini presso il Rockisland. Il convegno, che rientra nel progetto MediAree, vedrà la partecipazione del segretario generale di Anci Veronica Nicotra, di Riccardo Monaco direttore generale Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione del dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e Marcello Fiori capo dipartimento della Funzione Pubblica. I lavori, aperti da Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e presidente Anci Emilia-Romagna e da Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, vedranno la partecipazione dei sindaci: Giorgio Angelo Abonante (Alessandria), Chiara Frontini (Viterbo), Davide Galimberti (Varese), Alessandro Ghinelli (Arezzo) Sandro Parcaroli (Macerata), Alessandro Canelli (Novara) Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), Patrizia Manassero (Cuneo), Mattia Palazzi (Mantova), Alessandro Tomasi (Pistoia) Paolo Calcinaro (Fermo), Mario Conte (Treviso), Michele De Pascale (Ravenna) e di Loris Sartore, assessore alla pianificazione territoriale e mobilità del comune di Aosta. Le città capoluogo di Provincia sono l’ossatura del sistema economico e sociale italiano: su un totale di 109 Comuni capoluogo, 69 sono quelli del Centro-Nord del Paese, con un’estensione territoriale di circa 11 mila chilometri quadrati. Dal 2020, Anci è impegnata nell’attuazione del Progetto MediAree per rafforzare le capacità delle Città Medie nella governance e nella pianificazione strategica di area vasta.