Arriva la commissione speciale contro la crisi delle culle sul Titano

Contrastare la denatalità, il tema della sicurezza e anche quello dell’emergenza Ucraina. Tre i temi centrali ieri al ritorno sui banchi del Consiglio grande e generale. Partendo dal calo dei nuovi nati messo sotto la lente in aula da un ordine del giorno di Repubblica Futura. E alla fine l’odg viene approvato all’unanimità. "Il tema ha un’importanza fondamentale per il futuro del Paese – dice Antonella Mularoni di Repubblica Futura – Le riforme fatte nella precedente legislatura sono state un passo in avanti, ma crediamo che vadano adottate misure più significative, che evitino alle donne di dover scegliere tra maternità e lavoro e possano offrire un aiuto concreto alle famiglie".

Al segretario di Stato Matteo Ciacci il compito di parlare per il Congresso. "Il tema è attuale. Il governo ne ha già attuata una parte – dice – nei giorni scorsi è stata convocata la prima commissione speciale sull’andamento demografico, è un segnale importante. C’è il tema del lavoro, della scuola, del territorio: affronteremo la questione da un punto di vista multidisciplinare. Perché il crollo delle nascite negli ultimi è stato spaventoso". Il sostegno all’odg è bipartisan. "I nati nel 2024 sono stati 149: meno 42 nati rispetto al 2023, che già rappresentava un dato negativo. Importante il fatto di impegnarsi come politica ed istituzioni a comprendere le ragioni del fenomeno – rileva Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi – Fare figli costa e lo Stato deve essere in grado di mettere in campo tutti gli interventi utili". "Molto bene che sia partita la commissione speciale sull’andamento demografico – evidenzia Emanuele Santi di Rete – C’è un dato inconfutabile: in nemmeno 12 o 13 anni, le nascite nel nostro Paese si sono pressoché dimezzate. Il tema avrà certamente ricadute anche sulla scuola". Fissa gli obiettivi Matteo Rossi del Psd: "Il governo ha già iniziato a mettere in campo delle iniziative che vanno nella direzione dell’odg. Penso, ad esempio, al tema dell’Icee. È stata poi depositata in prima lettura una legge che serve per aiutare le giovani coppie a trovare casa. Un rapporto costante con il parlamento da parte di una commissione, su questo fronte, è un fatto opportuno".

Spazio quindi all’odg della maggioranza "per impegnare il Congresso di Stato a promuovere un dibattito in commissione iI sul tema della sicurezza del Paese e a elaborare un piano d’azione concreto e dettagliato in merito". Approvato all’unanimità. Ok dell’aula anche al decreto che estende a fine 2025 il permesso di soggiorno provvisorio per l’emergenza Ucraina. "Sono 80-85 i profughi ucraini attualmente accolti qui – ha riferito il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – e oltre la metà di loro sono minori".