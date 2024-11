Arrivano 1.500 atleti al Playhall

Un weekend di sfide sul tatami. Arrivano a Riccione oltre 1.500 atleti e tecnici per il campionato nazionale Csen di judo. Oggi e domani si terrà al Playhall il 39esimo appuntamento nazionale con le gare per le categorie femminili e maschili provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ci saranno i giovanissimi, salendo poi con le categorie fino ad arrivare ai master, tutti sfoggeranno le proprie cinture dai vari colori giungendo a quella nera.

Sul tatami del Playhall le gare si svolgeranno oggi, dal mattino e pomeriggio, per il Grand Prix giovanile maschile e femminile nelle categorie fanciulli, ragazzi ed esordienti. Domani gareggeranno tutte le altre categorie. Gli atleti classificati al primo e al secondo posto nelle classi cadetti, under 23, senior e master con cintura marrone potranno conquistare l’ambita cintura nera primo Dan Csen. Sarà presente all’evento Cinzia Cavazzuti, ex judoka italiana finalista alle Olimpiadi di Sidney del 2000 e di Atene del 2004, oro ai Giochi del Mediterraneo 2001 e agli Europei 2002. Cavazzuti riveste il ruolo di vice presidente del comitato regionale lombardo della Fijlkam-Coni per il settore judo. "Riccione continua a rappresentare una destinazione ambita per il mondo dello sport e di tutte le discipline sportive - ha commentato l’assessore allo Sport Simone Imola -. La nostra città riesce a fornire a ogni sportivo, sia amatoriale e professionista, un’ampia gamma di infrastrutture sportive che possono soddisfare ogni esigenza e in ogni periodo dell’anno. Siamo orgogliosi che tantissime federazioni, enti di promozione sportiva e associazioni sportive ci scelgano".