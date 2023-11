Autista per bus di linea e turistici Azienda di autoservizi cerca autista con patente D e Cqc per guida autobus, scuolabus, noleggio, gran turismo e navetta. Esperienza e auto propria richieste. Contratto a tempo indeterminato. Annuncio rivolto a uomini e donne. Candidature su "Lavoro per te".