Auto finisce fuori strada e si accartoccia, a bordo 3 ragazze: una è grave

Rimini, 16 giugno 2025 – Un terribile incidente si è verificato domenica sera, intorno alle 22.30, sulla via Emilia, poco oltre la zona della Fiera di Rimini. Una Audi A5 Coupé bianca, con a bordo tre ragazze, ha improvvisamente sbandato finendo a forte velocità contro il terrapieno alla base del pilone in cemento dello svincolo sopraelevato.

La vettura procedeva in direzione Santarcangelo quando, per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. L'impatto è stato violentissimo: la parte anteriore dell’auto si è completamente accartocciata e sono esplosi gli airbag.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia Locale. Le tre giovani, visibilmente sotto choc e ferite, sono state estratte dalle lamiere contorte dell’abitacolo e affidate alle cure dei sanitari. Per una delle ragazze, le cui condizioni sono apparse subito più serie, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le altre due amiche sono state trasportate all’ospedale Infermi di Rimini per accertamenti.