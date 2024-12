Auto vandalizzate sul Colle dei Pini

Altri finestrini in frantumi e auto depredata a Colle dei Pini, denuncia il comitato locale dei residenti ponendo l’attenzione sul pubblico che richiamano le notti nei locali della zona. Nei giorni scorsi i residenti si erano risvegliati con altre auto prese di mira dai ladri. Quanto basta a lanciare l’allarme e chiedere "controlli in collina per garantire l’ordine pubblico visto che su viale dei pini non si vedono più le transenne come accadeva in estate. I locali hanno previsto eventi in questo periodo. Vorremmo sapere quale sorveglianza e gestione da parte dell’amministrazione sono state predisposte ad oggi".