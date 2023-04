Avamporto, via libera al prolungamento della scogliera di levante

Porto sicuro: via libera dalla Conferenza dei Servizi al terzo stralcio, o il prolungamento del ’braccio trasversale’ attuale che dal Rockisland va verso Viserba. La dozzina di enti coinvolti - tra gli altri Capitaneria, Comune di Rimini, Consulta del Porto - ha dato il via a ulteriori cento metri di scogliera percorribile. Per l’operatività di questo intervento da 2,1 milioni di euro, finanziato in parte dalla Regione (per 1,5 milioni), in parte dal Comune (600mila euro) resta da completare lo screening ambientale, a cura della stessa Regione e del Ministero dell’Ambiente. "Ci auguriamo che anche questi ultimi pareri arrivino al più presto – commenta Gianfranco Santolini, presidente della Consulta del Porto – visto che la partita della messa in sicurezza dell’imboccatura portuale nell’area dell’avamporto è aperta da oltre vent’anni. Da quando è stata fatta la nuova darsena, quand’era sindaco Alberto Ravaioli. E si possa procedere con questo penultimo stralcio di lavori da dopo l’estate. Questo nuovo tratto di scogliera, parallelo alla linea di costa, mette in sicurezza da venti e mare da Nord e Nord - Est. Aumenta la zona di bonaccia per le barche che fuggono dalle burrasche, al momento delicatissimo del rientro nel porto. Contestualmente al nuovo braccio, che sarà percorribile a piedi come passeggiata, abbiamo chiesto che l’intero tratto venga illuminato con una serie di lampioni, in modo da essere ben visibile dal mare. In cima alla scogliera saranno collocati il fanale rosso e il nautofono, da spostare rispetto alla collocazione attuale". "Avanti così, ora manda l’ultima tranche", commenta Giancarlo Cevoli, presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare. A chiudere definitivamente il cerchio sarà successivamente il quarto stralcio, ovvero il prolungamento della scogliera ’Molo 22’ lato ponente, che sarà divaricata, restringendo l’imboccatura e realizzando un avamporto totalmente sicuro. Quel nuovo molo consentirà anche l’attracca a navi turistiche di medie dimensioni.

m.gra