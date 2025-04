Bagni aperti in massa: "Mare sicuro a Pasqua"

I bagnini lanciano l’assalto alla stagione turistica ed annunciano un’apertura anticipata in massa già per Pasqua, e con servizio di salvataggio organizzato tra la presenza di alcuni bagnini di salvataggio e colleghi bagnini veri e propri, ma col brevetto di salvataggio, oltre ad un’ampia campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema salvamento in mare, rispettando le norme previste dalla Capitaneria di Porto. "Saremo pronti anche con il salvataggio in modo da garantire il servizio nei weekend e nei periodi di maggior afflusso a partire da Pasqua – conferma Roberto Baldassarri, presidente della Coop.Bagnini –. Siamo in piena sintonia con la Capitaneria di Porto e seguiremo le loro direttive. Apriamo perché il meteo favorevole e le richieste ci fanno presagire un’ottima primavera".

A Cattolica d’altronde gli eventi pasquali ed il turismo sportivo porteranno all’apertura di oltre 100 hotel e si annunciano ponti interessanti: "Come stabilimenti apriamo praticamente tutti perché molti nostri clienti, molti titolari di appartamenti – conferma Baldassarri – ci hanno telefonato e chiesto già informazioni, noi saremo pronti con ombrelloni e lettini fin da metà aprile. C’è un discreto ottimismo, e credo che sarà una buona Pasqua, visto anche il vicino ponte del 25 aprile, con pochi giorni di ferie chi lavora potrà godersi quasi 10 giorni di vacanza e questo ci aiuterà moltissimo".

Il presidente dei bagnini torna poi sul tema mare sicuro: "Avremo a disposizione tra i nostri associati alcuni bagnini con il brevetto di salvataggio, mosconi di salvataggio e già le torrette pronte, e faremo anche ampia campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema sicurezza come ci è richiesto dalle autorità – spiega Baldassarri – apriremo in piena sinergia con la Capitaneria di Porto".

Poi torna anche sul tema degli arredi e della passeggiata pedonale retrostante le cabine in zona via Carducci e Navi: "Serve una piccola manutenzione perché la pavimentazione in alcuni punti è già da ripristinare, con piccoli interventi di restauro da parte degli operai comunali credo che tutto rientrerà nella norma". C’è tanto entusiasmo per una stagione che vuole lasciarsi alle spalle i bilanci negativi dell’anno scorso: "Le premesse per lavorare bene ci sono tutte – conclude – le prime telefonate e le prime prenotazioni ci fanno ben sperare, nei prossimi mesi capiremo meglio ma c’è fiducia".

Luca Pizzagalli