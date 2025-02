Bellaria perde la sua voce. La cantante Monia Angeli si è spenta a soli 50 anni

Solo pochi giorni fa aveva scritto sui social: "Voglio continuare a vedere oceani immensi anche in una misera sporca dolorosa goccia d’acqua...". Monia Angeli è stata un esempio, fino alla fine della sua vita troppo breve. La cantante bellariese è morta ieri. Avrebbe compiuto 50 anni il prossimo aprile. Un esempio per tutti, Monia è stata una delle cantanti jazz più amate in Romagna e non solo. Era conosciuta in tutta Italia per le collaborazioni con artisti del calibro di Mogol, Paul Young, Franco Califano, Tony Renis, Paolo Villaggio, Fabio Concato, Fabrizio Bosso e tanti altri. Indimenticabili le sue partecipazioni a programmi tv Rai e Mediaset, le sue esibizioni nei festival e nei jazz club più importanti d’Italia. La sua poliedricità e preparazione l’hanno vista coinvolta anche negli spettacoli di grandi nomi della comicità come Gene Gnocchi e Renato Pozzetto.

Monia combatteva da anni contro un tumore, ma nonostante le condizioni di salute ha continuato a esibirsi, a insegnare ai ragazzi. Molto attiva anche nel sociale, e sempre in prima linea per portare la sua testimonianza e promuovere la terapia del dolore. Laureata in lettere classiche, un diploma in canto jazz e tanti altri corsi per formarsi e migliorare sempre di più, Angeli è stata per anni la cantante di Mogol nei suoi tour. Si è esibita a lungo anche con Paolo Villaggio, negli ultimi spettacoli teatrali dell’attore. Monia amava tanto i giovani: per loro aveva fondato la scuola Bim Music Academy di Bellaria. Più di tutto, però, amava la vita. Fino a poche settimane fa ha programmato spettacoli, realizzato rassegne e progetti (anche per la Casa Rossa Panzini), organizzato concerti. L’arte e la musica erano la sua terapia. Per lei le persone erano importanti. Anche nei momenti più bui riusciva a raccontare con poesia, l’importanza dell’amore e del dono: "A volte i miracoli li fanno le persone. Grazie a loro ho sempre voglia di fare cose", ripeteva.

In queste ore moltissimi hanno voluto ricordarla. Toccanti le parole deil sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti: "La nostra comunità, con il dolore nel cuore, saluta Monia. Riposa in pace, cara Monia. La tua voce è stato un dono, hai insegnato a tutti cosa vuol dire amare la vita e lottare con tutte le forze, ogni giorno per lei. Una testimonianza meravigliosa. Fai buon viaggio". Tante le persone, gli amici, gli artisti che ieri hanno dedicato un pensiero per Monia. "La sua dolcezza, la grande passione per il canto e la musica saranno sempre fonte di ispirazione – dicono dalla Bim Academy – Monia mancherà immensamente, ma il suo spirito continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle note che suoneremo. Monia diceva sempre: la musica si fa insieme. E noi suoneremo per lei". "Monia, sei stata la colonna sonora di tanti nostri eventi – dicono dalla Fondazione Verdeblu – e tanti hanno potuto ammirare la tua arte. Il tuo sorriso e la tua soave voce rimarranno un ricordo indelebile". Monia lascia la figlia Noemi e il compagno Marco che la ricorda così: "Tutto quello che hai creato, andrà avanti nel massimo splendore. Tu sei sempre qui, io ti amerò per sempre". I funerali della cantante si terranno oggi alle 11.30 alla chiesa di Igea Marina.