Beppe Grillo spunta a sorpresa tra i padiglioni

L’Elevato in fiera. Sorpresa: tra i padiglioni di Ecomondo spunta Beppe Grillo. Il fondatore e garante del Movimento 5 stelle ha visitato ieri mattina la rassegna di Ieg dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare, di cui oggi è previsto il gran finale. Una ‘comparsata’ quasi in incognito, privata, non legata né ad attività politiche né agli eventi programmati in fiera. L’Elevato – come Grillo stesso si autodefinisce – ha visitato alcuni stand. All’insaputa degli organizzatori di Ecomondo che hanno appreso della sua presenza a cose fatte.

Una sorpresa fino a un certo punto. Primo, perché Grillo è già stato a Ecomondo in passato. Secondo, perché i temi ambientali sono quelli che più gli stanno a cuore. L’ecologia è una delle ‘stelle’ del Movimento. Ed è soprattutto di questo che il garante parla nel suo blog.

Fatto sta che Grillo ha anticipato Giuseppe Conte. Ai ferri corti da settimane, i due non si incroceranno a Rimini. Ieri è stata la volta di Grillo, oggi toccherà all’ex presidente del Consiglio visitare i padiglioni di Ecomondo. Dall’Elevato all’Avvocato.

Il leader del Movimento 5 stelle s’intratterà per circa un’ora tra i padiglioni, "perché l’evento riminese – riferisce il senatore Marco Croatti – rappresenta un’opportunità di confronto su

tematiche cruciali come l’economia circolare, le energie rinnovabili e la salvaguardia del territorio al centro del dibattito pubblico". Di politica, stavolta, si parlerà eccome. Al termine della visita in fiera, dalle 13.30 alle 14.30, insieme ai candidati alle elezioni regionali Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi e Federico Lepore, Conte incontrerà attivisti e rappresentanti delle realtà locali per un momento di dialogo e condivisione al bar dei Portici, alle Celle.

Giuseppe Catapano