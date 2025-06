Bertazzoni in vendita. Tartarughe con le valigie

Le tartarughe preparano le valigie. Non sarà domani e nemmeno tra una settimana, ma con la vendita della colonia Bertazzoni, e dei manufatti attorno all’edificio, in municipio stanno pensando a una alternativa per la sede di Fondazione Cetacea. La presenza di Cetacea alla Bertazzoni ha origini lontane, incrinate alcuni anni fa quando l’allora amministrazione emanò un’ordinanza di divieto a utilizzare la struttura per problemi di sicurezza. La soluzione venne trovata nella palazzina a fianco. Una superficie ridotta, ma è qui che Cetacea si è costruita una nuova casa investendo per realizzare un nuovo ospedale delle tartarughe.

Oggi il Comune ha pubblicato il bando per la vendita della ex colonia, e oltre all’edificio principale sono considerati altri due manufatti; uno di questi è appunto la sede di Cetacea. Dove andranno le tartarughe? Al momento non si sa. "Ho avuto un incontro con la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli che mi hanno voluto rassicurare sulla volontà dell’amministrazione di trovare una soluzione in via prioritaria per consentire il proseguo del attività della Fondazione – premette il presidente Sauro Pari –. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo lavorato a una soluzione: scorporare la nostra palazzina dal lotto in vendita, ma ci hanno detto che non si può fare. Se non c’è possibilità di rimanere, e se vogliono la sopravvivenza della Fondazione, si mettano una mano sulla coscienza e ci aiutino a trovare una soluzione". Il bando si chiuderà il 14 di luglio. Per quella data si conosceranno eventuali imprenditori disponibili ad acquistare l’ex colonia da cui ricavare un condhotel. "Abbiamo considerato il futuro di Cetacea che per noi è una priorità - premete l’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi -. In questo momento è prematuro parlare di spostamento perché l’iter delle Bertazzoni è appena iniziato e non c’è al momento un interlocutore con cui confrontarsi". Comunque sia in municipio stanno mettendo le mani avanti valutando anche l’ipotesi dello spostamento. "Chiaramente saremo pronti a destinare delle risorse per individuare e sistemare spazi alternativi come sede della Fondazione".

Andrea Oliva