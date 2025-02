Boom di donazioni e pubblico alla festa in ricordo di Giada

Divertimento, risate e tante solidarietà. Sabato e domenica Il Festival delle stelle cadenti ha riempito la sala ’Romagna mia’ a Villa Verucchio per ricordare Giada, ragazza morta di fibrosi cistica, e aiutare la fondazione per la ricerca contro la malattia. Tante le offerte ricevute, "e tante persone presenti agli spettacoli, come mai era accaduto", dice Gina D’Avino, madre di Giada e coordinatrice del gruppo. Anche imprese la Mattei e la Coal sono intervenute direttamente, donando alla fondazione contro la fibrosi cistica. Un grande successo nel ricordo di Giada.