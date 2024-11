Boom di richieste per il corso di autodifesa femminile di Bellaria Igea Marina. Sono state oltre 60 le domande registrate (in meno di due giorni) in Comune per le lezioni serali, partite da mercoledì scorso al centro sociale Alta marea di via Carducci 30. "Si tratta di numeri – spiega l’assessore al welfare Ivan Monticelli (nella foto) – quattro volte superiori rispetto alle nostre aspettative". Se infatti, in origine, erano disponibili quindici posti ora "l’amministrazione incrementerà le risorse e permetterà – aumentando il numero di ore e giorni di lezione – a tutte le donne di partecipare. Il nostro impegno per contrastare le violenze è costante" afferma Monticelli. "È una grande soddisfazione – dichiara il sindaco Filippo Giorgetti – Hanno aderito all’iniziativa molte donne di ogni età e provenienza".

Dietro il progetto guidato da Antonio Amato (capo di gabinetto per la sicurezza) ci sono secondo Giorgetti "non solo la volontà di formare le donne nella propria autodifesa, ma anche il desiderio di creare una rete di relazioni. Solo agendo in modo coeso da comunità, si possono prevenire e contrastare le violenze". Gli insegnanti, che da mercoledì stanno seguendo le 60 allieve – in lezioni da un’ora e mezza due volte a settimana – sono lo stesso Amato (istruttore di kick boxing e preparatore atletico della Federazione italiana fitness) e Marco Muccioli (coach di boxe e personal trainer). Si ricorda inoltre che le donne in situazioni di violenza possono contattare il centro antiviolenza di Bellaria al numero 3465016665, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Aldo Di Tommaso