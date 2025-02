Borse di studio con i fondi raccolti dalla coppia in tandem

La raccolta fondi ‘Due cuori un tandem’ pro Aido ha permesso di consegnare tre borse di studio, una da 1.800 euro e due da 900 euro, ad altrettante infermiere per il Master di primo livello in coordinamento infermieristico di donazione e trapianto di organi. A consegnarle a Debora Coppola, Serena Succi e Antonia Malpassi, al Palazzo del Turismo, sono stati gli ideatori del progetto, Maurizio Vanucci dell’hotel Rex di Riccione e la moglie Giovanna Cursi che hanno vissuto una singolare storia. L’albergatore, che a 18 anni ha scoperto di essere affetto da una rara patologia, il rene policistico autosomico dominante, il 27 settembre 2022 era stato costretto a sottoporsi al trapianto grazie alla donazione della moglie. Un gesto d’amore encomiabile che ha spinto la coppia a sostenere chi vive simili situazioni, organizzando fin dal 2023 viaggi in tandem, l’ultimo di 1500 chilometri.

La consegna delle borse di studio è avvenuta nell’ambito del convegno su Donazione e trapianto di organi nella provincia di Rimini, che ha riunito referenti provinciali e regionali dell’Aido, medici e amministratori, compreso la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Marina Zoffoli. "Questo è il nostro primo progetto, intendiamo proseguire commenta Vanucci. Abbiamo riservato le borse di studio all’Università di Pisa, perché purtroppo in Emilia-Romagna questo master non esiste, ma le professioniste premiate, come da noi richiesto, sono romagnole. Abbiamo in mente un nuovo e ambizioso progetto. Viaggeremo ancora in tandem, dobbiamo capire come procedere". Nel 2024 nella Provincia di Rimini sono stati eseguiti 10 trapianti di fegato, 12 di reni e uno di cuore. Sempre nel 2024 i prelievi di multitessuto sono stati 7 di cute, 3 di cuore per valvole, 2 vasi, 3 muscolo scheletrici e 154 di cornee.

Nives Concolino