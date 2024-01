Calendario e polemiche: "Donna angelo del focolare, un modello stereotipato"

Ancora polemiche sul calendario delle ’donne angelo’ che fanno le pulizie: "E’ già stato segnalato al competente Istituto di auto disciplina pubblicitaria", avverte Adriana Ventura, consiliera di Parità della Provincia. "Il calendario pubblicato dalla cooperativa Prime Cleaning – aggiunge – rappresenta una forma di pubblicità ingannevole e a sfondo sessuale... fa riflettere la raffigurazione di una ’angela’ con le ali e con l’aspirapolvere in mano che, in sottoveste discinta, pare occuparsi delle pulizie. È evidente come il servizio commerciale che offre l’azienda si riferisca a imprese di pulizie, e difficilmente si può immaginare che le dipendenti di questa azienda possano fornire le prestazioni lavorative in sottoveste". Rincara la dose Fiorella Zangari, segretaria Pd Unione Comunale Rimini: "Al contrario di quanto affermato (da Mario Erbetta di Forza Italia, ndr) il Pd riminese non è affatto contrario ’alle aziende sane e che producono occupazione’, soprattutto femminile, anzi le sostiene e le incoraggia. Nel caso l’attenzione non è rivolta alla Prime Cleaning, il cui valore come azienda certificata con 388 dipendenti donne è indiscusso, bensì a un calendario che propone un modello stereotipato della donna ’casalinga’ o della donna ’angelo del focolare’, figlio di un retaggio culturale patriarcale che vorremmo definitivamente lasciarci alle spalle nel 2024. Si respinge al mittente anche l’affermazione secondo cui il Pd riminese sia più attento ai diritti civili che a quelli sociali". "Anche le immagini possono fare male – afferma il Coordinamento Donne Rimini –. Ogni tessera del puzzle contribuisce a costruire il quadro, ogni mattoncino edifica il muro. E noi quel muro vogliamo abbatterlo".

m.gra.