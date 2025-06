Cam3, la fine dell’ex prova regina. Indeterminabile il colore di Ignoto

Per un incidente probatorio che si apre, ce n’è un altro che si chiude. Sempre di telecamere si tratta, ma a concludersi definitivamente è la vita giudiziaria della ormai famigerata cam3, la telecamera della farmacia ’San Martino’ che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 riprese una persona attraversare via del Ciclamino in direzione civico 31. Quella persona inizialmente era stata ritenuta essere da chi indaga Louis Dassilva – al punto da impalcare in un primo momento l’impianto accusatorio su questo indizio –, eppure, già nei mesi scorsi era mutata la prospettiva. Poiché da una prima valutazione dei super periti del Tribunale era emerso che sulla base dell’altezza dell’Ignoto rapportata a quella dell’indagato per l’omicidio di Pierina non era possibile giungere ad una compatibilità.

Insomma, per i consulenti del gip l’uomo ripreso dalla cam3 non era Louis Dassilva. Una conclusione che aveva anche già portato ad una udienza anticipata. Ma all’iniziale sgretolamento della ormai fu prova regina, il gip non si era fermato, chiedendo comunque, su spinta di procura e parti offese, di concludere l’incidente probatorio rispondendo al quesito sul colore della pelle. Un esito che verrà relazionato in contraddittorio tra le parti il prossimo lunedì, ma che già ieri ha svelato le proprie conclusioni. O, meglio, le non conclusioni. Come messo nero su bianco dai periti, infatti, "l’accertamento peritale si chiude con una valutazione di inconcludenza, in quanto i valori rilevati non permettono, allo stato attuale, di trarre conclusioni affidabili in merito all’appartenenza del soggetto ignoto a un determinato gruppo etnico". Una indeterminatezza del colore della pelle poiché dagli accertamenti l’ignoto sarebbe risultato compatibile con più soggetti appartenenti a "gruppi differenti", caucasici e non. Ma "le differenze osservate non sono sufficienti ad escludere o includere con certezza alcuna delle popolazioni analizzate".

l.m.f.z.