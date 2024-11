Cancellate 260 corse in un giorno

Traffico in tilt per Ecomondo mentre il trasporto pubblico segna una giornata nera con più di 260 corse cancellate. Una lista lunghissima quella comparsa sul sto di Start Romagna, dove si aggiornano quotidianamente le corse che non passeranno mai, così da avvisare gli utenti. Ancora una volta Metromare ha fatto registrare un alto numero di corse cancellate, 39, nonostante il servizio possa essere strategico quando si tengono fiere con una tale invasione di visitatori. Anche per oggi si attende una giornata complicata per il trasporto pubblico. Nel tardo pomeriggio di ieri le corse già certe di saltare erano superiori al centinaio, e ancora non si conoscevano quelle del Metromare destinate ad essere eliminate. Domani andrà anche peggio perché è stato proclamato lo sciopero nazionale e Start ha già annunciato che ad essere garantite saranno solo le corse per gli studenti.